モデルでタレントのローラ（35）が30日までに自身のインスタグラムを更新。たくあん漬けの様子を披露した。ローラは「だいこんのたくあん漬けの季節がやってきたよ！」とし樽に大根を漬ける様子や自身のショットをアップ。「今回は農家さんの畑のお手伝いをしながら、一緒にだいこんを抜いて、洗って、約数週間そとに吊るして乾かしておいた大根を田んぼで収穫したお米からとった糠と共に漬け込みをしたよ〜！」と明かした。