福岡県飯塚市新飯塚地区の住民による「新飯塚自衛消防隊」が28日夜、恒例の年末夜警を始めた。火災予防を呼びかけ、平穏な新年を迎えてもらうのが目的。一足先に子どもたちによる夜警もあり、幼児から高校生まで計12人が年の瀬の街に「火の用心」「マッチ1本火事のもと」と声を響かせた。