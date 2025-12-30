½éÇä¤ê¡Úµ×Î±ÊÆ»Ô¡Û¤æ¤á¥¿¥¦¥óµ×Î±ÊÆ¡Ê¿·¹çÀî1ÃúÌÜ¡Ë1Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å9»þ¡£2¡¢3Æü¤ÏÄ¾±ÄÅ¹¤¬¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å9»þ¡¢ÀìÌçÅ¹¤¬¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å9»þ¡£0942¡Ê45¡Ë7100¡£´äÅÄ²°µ×Î±ÊÆÅ¹¡ÊÅ·¿ÀÄ®¡Ë2Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å6»þ¡£³ÆÇä¤ê¾ì¤ÇÊ¡ÂÞ¤òÈÎÇä¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¤â³«»Ï¡£3Æü¤«¤éÄÌ¾ï±Ä¶È¡£0942¡Ê35¡Ë7111¡£¡ÚÂçÌ¶ÅÄ»Ô¡Û¤æ¤á¥¿¥¦¥óÂçÌ¶ÅÄ¡Ê°°Ä®2ÃúÌÜ¡Ë1Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤«¤é¡¢ÁÏºîÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¡Ö¶Á¡×¤¬½Ë¤¤ÂÀ¸Ý¤ò¤¿¤¿¤­¡¢Æ±9