半導体製造装置を手がける上野精機（福岡県水巻町）は、再整備が進む旦過市場で、北九州市立大が建設を予定する新施設の事業費に充ててもらおうと、企業版ふるさと納税を活用して1千万円を寄付した。同制度を活用して事業へ寄付した企業は初めて。