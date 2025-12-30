京築7市町や神楽団体などで構成する「神楽の里づくり推進協議会」は来年1月24日午後3時から、地元伝統の神楽をPRしようと、福岡県行橋市中央のコスメイト行橋文化ホールで「神楽人（かぐらびと）の祭典2026」を開催する。観覧は無料。福岡県から大分県にまたがる旧豊前国に広く分布する豊前神楽は国の重要無形民俗文化財に指定されており、京築地域では現在、28団体が伝承している。古事記の「天岩戸開き」など神話を題材とし