特別支援学校などに在籍する児童・生徒が放課後や休日に利用できる放課後等デイサービス施設「うぃずあっぷる田主丸校」が来月5日、福岡県久留米市田主丸町野田に開所する。運営するエフコープ生活協同組合（篠栗町）が農家の跡地と建物を取得し、約3千万円かけて整備した。田主丸町の放課後等デイサービスは4カ所目になるという。