警察によりますときょう午前５時半ごろ、山形市漆山の主要地方道山形天童線で乗用車と高齢の男性が衝突する事故がありました。 男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。 現場は中央分離帯のある片側２車線の道路で、男性が道路を横断していたところ乗用車と衝突したとみられています。 警察で当時の状況などについて調べを進めています。