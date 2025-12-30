福岡県久留米市田主丸町の柴刈小校区を中心とした農家たちが育てた酒米「夢一献」で造る清酒「柴刈」が、地元の酒造会社「若竹屋酒造場」で完成した。30日から発売する。柴刈は、農家グループが「自分たちで育てた米で酒を造り、多くの人に味わってほしい」と同酒造場に要望し、2004年から醸造。大雨災害などが重なった22、23年は仕込みを見送り、生産態勢が整った昨年、3年ぶりに復活した。