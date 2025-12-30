サッカーのアフリカ選手権のザンビア戦でプレーするモロッコのアホマシ（左）＝29日、ラバト（ロイター＝共同）サッカーのアフリカ選手権は29日、モロッコのラバトなどで行われ、1次リーグA組でモロッコがザンビアに3―0で快勝し、2勝1分けの勝ち点7で決勝トーナメント進出を決めた。コモロと0―0で引き分けたマリが2位で突破した。B組は南アフリカがジンバブエに3―2で勝ち、同組2位で16強入り。エジプトはアンゴラと0―0で引