佐々木世麗騎手＝兵庫・中塚猛厩舎＝は１２月３０日、園田競馬場で３鞍に騎乗する。１Ｒのメイショウマンゲツに力が入る。２７、２８日と金沢競馬で「初日は寒かったけど、２日目は暖かいぐらいでした」と言う。計１３鞍に騎乗して勝ち星を挙げることができず悔しい思いをしたが、３０日は２度目のコンビとなる１Ｒメイショウマンゲツで勝利を目指す。１ＲメイショウマンゲツＡ２ＲフレーヴォＣ６Ｒアラジャイ