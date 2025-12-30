３０日の東京株式市場は売り先行で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２１４円安の５万０３１２円と続落。 きょうは２０２５年の大納会となるが、目先持ち高調整の売りに押される動きとなっている。前日の欧州株時間から様子見ムードが強く方向感のはっきりしない相場環境だったが、米国株市場では商い薄のなかＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下値を探る展開となった。半導体関連はエヌビディア＜N