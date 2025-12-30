ドル円理論価格1ドル＝155.84円（前日比-0.08円） 割高ゾーン：156.59より上 現値：156.02 割安ゾーン：155.09より下 過去5営業日の理論価格 2025/12/29155.92 2025/12/26156.20 2025/12/25156.50 2025/12/24156.42 2025/12/23156.40 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動