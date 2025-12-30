２８日午前１０時５５分頃、福島県磐梯町のスキー場「ネコママウンテン」のコース外でスノーボードをしていた川崎市の男性会社員（２５）が滑走中に樹木に衝突し、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は心損傷などだった。猪苗代署の発表によると、男性は友人と３人でスキー場を訪れていた。衝突音を聞いた友人が駆けつけたところ、男性が意識を失って倒れており、スキー場に救助要請した。雪が踏み固められていない場所を