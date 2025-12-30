東邦亜鉛がウリ気配スタートで反落。前日はマドを開けての急騰で値幅制限いっぱいに買われたが、きょうは目先筋の利益確定売りを浴びる格好となった。鉛や銀などの製錬事業を展開するが、銀市況の動向が収益に与える影響が大きく、銀関連株として頭角を現していた。株式需給面では、貸株市場を通じた機関投資家の空売りが急増していたことで、目先踏み上げ相場の様相を呈したが、前日は銀市況をはじめ貴金属市況が軒並み安