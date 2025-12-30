アンドエスティＨＤは大幅続伸している。２９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表した。売上高が２２７３億７２００万円（前年同期比３．３％増）、営業利益が１３８億９３００万円（同５．９％減）だった。一方、第３四半期（９～１１月）については売上高が７８０億２７００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益が５９億１９００万円（同２１．４％増）となっており、足