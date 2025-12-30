純金上場信託（現物国内保管型）、純銀上場信託（現物国内保管型）が安い。とくに純銀信託の下げがきつくなっている。前日に銀市況が急反落し、これを嫌気している。ここ貴金属市況の高騰が激しいため、前日にシカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）グループの清算機関が貴金属先物の証拠金を引き上げると発表しており、これが金や銀の先物価格の急落につながった。東京市場でも両銘柄のように金のＥＴＦや銀のＥＴ