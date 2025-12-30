Ｊトラストは４日続伸。２９日取引終了後、連結子会社の日本保証が楽天銀行と「投資用不動産ローン」に関する包括保証契約を締結したと発表した。これに伴い、２０２６年初旬から楽天銀が取り扱う同商品の保証業務の取り扱い開始を予定しているという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS