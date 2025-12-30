アーティスト・YOSHIKIが、31日放送のテレビ朝日『ザワつく! 大晦日豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』『ザワつく! 音楽会高嶋ちさ子LIVE2025年越しSP』(17:00〜25:00)に出演する。『ザワつく! 大晦日豪華俳優陣が参戦! ドラマもやって大騒ぎSP』より ＝テレビ朝日提供世界的アーティスト・YOSHIKIが、DAIGOとともに『ザワつく!』に初登場。DAIGOの呼び込みで、YOSHIKIがスタジオに現れると、まさかのゲストに高