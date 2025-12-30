乃木坂46、櫻坂46、日向坂46からなる坂道グループ。2025年には各グループに新メンバーが加入した一方で、グループを離れて次の道へと進む卒業生も相次いだ。坂道グループ全体では総勢15名が卒業、または卒業を発表している。本稿では乃木坂46を卒業した6名を取り上げる。【写真】2025年に乃木坂46を卒業したメンバー2月には新たに11名の6期生を迎え入れた乃木坂46。デビュー13周年の「13th YEAR BIRTHDAY LIVE」や、10度目とな