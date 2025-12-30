元乃木坂４６で女優の生駒里奈が３０日までに自身のＳＮＳを更新。３０歳の誕生日を迎えたことを報告した。２９日に３０歳の誕生日を迎えた生駒。インスタグラムを更新し、「お誕生日を迎えましたー！３０代突入ですずっと待ってた３０代！楽しい日々になりますように。するのは自分自身だからね！！やりたい事にまっすぐ向き合っていきます！」と記し、誕生日を迎えたことを報告。乃木坂の初代センターは「お母さん産んで