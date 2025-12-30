◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２９日、ドイツ・オーベルストドルフ）伝統のジャンプ週間開幕戦を兼ねた男子個人１２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、４度目の総合優勝を目指す２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は合計２９５・０点で６位だった。１回目に１３３メートルで１０位と出遅れたものの、２回目にヒルサイズに１メートル迫る１３６メートルの好飛躍を見せて順位