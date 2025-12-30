第76回NHK紅白歌合戦のリハーサル2日目が29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた。6年ぶりに出演するAKB48は大みそかのステージで「20周年スーパーヒットメドレー」と題して、大ヒット曲「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露する。【こちらも読む】AKB48の逆襲なるか？ 6年ぶり黄金期のメンバー総出で紅白出場もその後は「勝負の2026年」に…リハーサル取材には