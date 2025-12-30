韓国俳優イ・シヨンが、キャンプ場で夜遅くまで騒ぐなど迷惑行為をしたとの疑惑が提起されたことをめぐり、「ご不便をおかけした方に申し訳ない」と謝罪した。イ・シヨンは29日、自身のインスタグラムで「私は次男の事情で午後遅くに向かい、数時間いただけで先に帰宅したため、詳しい状況までは把握していなかった」と述べた。そのうえで、「キャンプ場側からその日の利用客は私たちだけだと聞いており、自分たちだけだと思ってい