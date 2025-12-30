イタリア・シチリア島のエトナ火山が、28年ぶりに最大規模で噴火した。29日（現地時間）イタリア国立地球物理学火山学研究所（INGV）によると、27日、エトナ山の北東火口で大規模な溶岩が2度にわたり噴き出した。24日から噴火の兆しが見え始めていた火口は、27日未明に本格的に活動を始めた。溶岩噴泉は27日午前10時ごろ始まった。高さは100〜150メートルに達し、火山灰と煙は海面基準で高さ8キロにまで到達した。噴出は1時間余り