「12月30日」。今日は何の日でしょう？答えは「地下鉄記念日」！1927（昭和2）年の12月30日、東京・上野〜浅草間に日本初の地下鉄が開業しました。その距離わずか2.2キロメートル。所要時間は4分50秒、運賃は10銭（現代の価値に換算すると約2000円）という高さ。それにもかかわらず、開業日には1日で10万人に近い人が乗車しました。自動改札に間接照明？ロンドンの地下鉄がお手本！日本初の地下鉄は、戦前の実業家で東京地下鉄道株