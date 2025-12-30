［高校選手権・１回戦］高川学園（山口）３−０ 福井商（福井）／12月29日／NACK５スタジアム大宮福井商は12月29日、全国高校サッカー選手権大会の１回戦で高川学園と対戦。前半に３失点し、後半の途中からは攻勢に転じたものの最後までゴールが遠く、０−３で敗れた。２年連続３回目の出場だったが、初勝利はならず。悔しい一戦の直後、印象的なシーンがあった。高木謙治監督や選手の取材のために試合会場のミックスゾーンに