時代によってヒットソングに変化はあるのか。約3万曲のイントロを熟知するラジオDJで音楽評論家の藤田太郎さんは「コロナ禍をきっかけにヒット曲のイントロ平均秒数が短くなった。しかし、イントロを短くすれば売れるというわけではなく、イントロが長い曲にもヒットは生まれている」という――。※本稿は、藤田太郎『イントロの教科書』（DU BOOKS）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bernardbodo※写真はイメージで