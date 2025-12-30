アメリカの第2次トランプ政権が始まるなど、世界経済が揺れた2025年。長年、投資市場を見てきたFPの浦上登さんは「NISAなどを活用し、主要インデックスに投資して損をした人は少ないはず。中には値上がり率約60％という伸びを示したものもあった」という――。■主要インデックスの成績発表今年もいよいよ終わり。連載してきた投資解説記事のまとめとして、取り上げたインデックスの2025年のランク付けをしてみようと思う。取り上