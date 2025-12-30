年末年始の休暇中、気になる男性に会えなくて、恋心を持て余す女性は少なくないでしょう。悶々と悩むくらいなら、いっそ思い切って連絡を取ってみるのもアリかもしれません。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者の皆さんの声を参考に、「正月休み中、好きな人に『会いたい気持ち』を伝えるLINE」をご紹介します！【１】「あけましておめでとう」と、新年のあいさつを中心に堂々と連絡する「用事もないのに連絡するのはハード