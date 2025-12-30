2025年12月、米国でジェフリー・エプスタイン元被告（故人）に関する関連資料、いわゆる「エプスタイン・ファイル」の一部が司法省によって公開され、大きな議論を呼び起こしている。その中には、女性の身体に英語のテキストが直接書き込まれた写真が含まれていた。◆写真→《胸の谷間にも書き込まれ…》公開された異様な写真の数々これが米メディアやSNSで波紋を広げている。特に注目されたのは、文学作品からの一節──