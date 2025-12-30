東京・高田馬場で、エステ店の女性従業員が胸や背中などを刺されてけがをした事件で、警視庁が中国籍の30代の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。【映像】事件現場の周辺の様子警視庁によりますと、29日正午すぎ、新宿区高田馬場にある建物の共用廊下で、エステ店の30代の女性従業員が、男に刃物のようなもので胸や背中、腕など複数カ所を刺されました。女性は命に別状はありません。その後の捜査関係者への取材で、警視庁