ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、トム・ブラウンみちおが、人の吸ったタバコの煙を“酒のあて”にする瞬間があった。【映像】みちおの欲望がむき出しになった瞬間同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務め