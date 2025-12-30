マーリンズがドジャースのエステリー・ルイーズ外野手（26）をトレードで獲得したと29日（日本時間30日）、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ルイーズは2022年にパドレスでメジャーデビュー。その後、アスレチックスに移り、翌23年に132試合で打率・254、二塁打24本、5本塁打、67盗塁で盗塁王のタイトルを獲得した。ただ、昨季はア軍で29試合に出場も打率・200、2本塁打