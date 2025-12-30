共同記者会見に臨むイスラエルのネタニヤフ首相と米国のトランプ大統領＝29日、米フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は29日、米フロリダ州の自身の私邸「マール・ア・ラーゴ」で、イスラエルのネタニヤフ首相と会談した。年末にかけて大きな外交政策に踏み込むトランプ氏にとって、今回の会談はパレスチナ自治区ガザ地区を巡る和平計画の「第2段階」が主な議題になるとみられていた。会談