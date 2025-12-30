アメリカのトランプ大統領はイランが核兵器や弾道ミサイルの開発を続ければ、イスラエルによるイラン攻撃を支持する考えを示しました。【映像】会談の様子トランプ大統領「イランが再び力を蓄えようとしている。もし、そうならたたきつぶさなければならない。徹底的にたたきつぶす」トランプ大統領は現在、フロリダ州の邸宅で、イスラエルのネタニヤフ首相との会談に臨んでいます。トランプ大統領は記者団に対し、イランが核