小林製薬の爪まわりなどのガチガチ荒れ治療薬「チュメキュア」はこのほど、「手・指先のケアに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は9月12日〜18日、全国の20〜69歳男女1万人を対象に、インターネットで実施した。他人に対し、清潔感がないとどこで感じるか他人に対し、清潔感がないとどこで感じるか尋ねたところ、「髪」「ニオイ」「口元」「服装」に続き、「指先(爪の長さ・荒れ・汚れなど)」が多かった。他人の指先で気に