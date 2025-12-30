俳優の倉科カナさん（38）が2025年12月23日、自身のインスタグラムを更新。「38歳になりましたー」と誕生日を報告した。「もう一年たったの？！あっという間っ！！！！」倉科さんは、「38歳になりましたー」と切り出し、ワンピース姿でカメラに手を振る動画を投稿。「もう一年たったの？！あっという間っ！！！！」「37歳の私も頑張りました笑」と振り返りつつ、「いつも本当にありがとうございます」「そしてこれからも宜しくお