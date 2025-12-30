俗に「組事務所」と呼ばれる暴力団事務所は、全国暴力追放運動推進センターによれば資金稼ぎの拠点であり、暴力団の勢力を誇示する“大きな看板”としての意味合いが強いという。組事務所は暴力団の威圧行為の代表例である「入れ墨を見せる」、「代紋や肩書き入りの名刺を出す」と共にその三大要素の一角に位置付けられている。（全2回の第1回）【藤原良／作家・ノンフィクションライター】＊＊＊【写真】「全身刺青男」こと熱海