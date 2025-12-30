2002年9月、平壌市内の百花園迎賓館で日朝平壌宣言の署名を終え、握手する小泉純一郎首相（左）と北朝鮮の金正日総書記（共同）【ロンドン共同】2002年9月の日朝首脳会談で小泉純一郎首相が、核開発疑惑が持たれていた北朝鮮の金正日総書記に対し、日本が過去に「米英との無謀な戦争に敗れた」とした上で北朝鮮も「米英には勝てない」と警告し、国際社会との協調を促していたことが30日、分かった。日本の敗戦を例に挙げながら、