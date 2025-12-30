「認知症」は、脳の神経細胞が減少し認知機能が低下することで社会生活が困難になる状態を指します。認知症には種類があり、それぞれ特徴が異なります。今回、認知症のリハビリに多く携わっている理学療法士の岡田さんにそれぞれの原因や特徴を伺いました。 編集部 はじめに認知症にはどんな種類があるのか教えてください。 岡田さん 認知症には代表的なものに「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」