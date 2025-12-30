年末恒例のお買い物企画として、写真家・ライターの皆さんに、2025年に購入したアイテムを1つだけ紹介していただきました。（編集部） 40年分のFマウントレンズ資産が甦った 「アカギカメラ」連載でも書きましたが、2025年のカメラ行脚はニコンZ50IIを購入してから、ニコンに舞い戻ったというか、還ってきたというか、その便利さと小型軽量さに感激してしまいました。 プライベートな撮影での使用ではZ50II