韓国経済誌『時事ジャーナル』が選ぶ「今年の人物」には、時代精神が込められている。【注目】旧統一教会、トランプ、日本…世界に広がる「政教癒着」の影2025年の大韓民国という巨大な盤面を支え、動かしている人物たちは、果たして誰で、何を意味するのだろうか。いま韓国を動かしているという言葉は、民心に最も速く敏感に、そして国民が最も強く望む方式で反応しているという意味だ。そのダイナミックなエネルギーの流れを綿密