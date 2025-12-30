サンフレッチェ広島に所属するMF田中聡は、ブンデスリーガ2部デュッセルドルフへの移籍が決定的なようだ。29日、ドイツメディア『スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が報じた。移籍金は100万ユーロ（約1億8000万円）で合意に達し、すでにメディカルチェックも完了している模様。田中はデュッセルドルフと2030年夏までの契約を結ぶとされ、近日中に公式発表されると見られる。現在23歳の田中は、2020年に湘南ベルマ