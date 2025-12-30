NHKは30日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』のVTRナレーターを発表。声優の津田健次郎と坂本真綾が務める。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順これまでの出場回数もNHKで放送されたアニメ『チ。―地球の運動について―』で、津田はノヴァク役、坂本はラファウ役を演じた。さらに今年、津田は連続テレビ小説『あんぱん』に出演、坂本は歌手デビュー30周年を迎えるなど、声優活動にとどまらず幅広く活躍し