フィリピン中部のレイテ島。南北に細長く、中央に山岳地帯を持つこの島は、80年前、多くの日本兵が命を落とした場所でした。 【写真を見る】軍歴照会で父親の戦火をたどる…約8万人がほぼ全滅 “何の意味もなかった戦い” フィリピン･レイテ島で最後の慰霊 友廣南実アナウンサーの大伯父も レイテ島では毎年、戦没者の遺族が慰霊の訪問を行なっています。「父ちゃーん」橋の上から遠くに向かって泣きながら叫ぶ男性