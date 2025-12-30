Photo : Kazumi Oda 正直全部欲しい。ギズモード・ジャパン編集部、実は音楽作りにいそしむメンバーが沢山いるのです。なぜかって、それは音いじりは心の癒しだから。今回はそんなギズモードのライター・編集部員が今年購入した音楽ガジェットを紹介します。モジュカセ Photo : Kazumi Oda モジュラーシンセ＋