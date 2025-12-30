私は変わらない芹那でいたい気持ちがあります。元SDN48で卒業後はバラエティ番組を席巻。現在発売中のFRIDAY2026年1月2・9・16日合併号にて久々のグラビア出演し話題沸騰の芹那に話を聞いた。──FRIDAYのグラビア撮影はいかがでしたか？「あらためて『やっぱり私、この仕事が好きだなあ』と思いました。グラビア界には、撮影を楽しくしてくださる方がたくさんいて、自由にのびのびと自分の表現を受け入れてくれる場所、いちばん自