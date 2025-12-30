「（俳優に）戻るんだったらやるし、戻らないんだったら終わりじゃないですか。それだけなんで…」──服役を終えて、当時仮釈放中だった俳優の新井浩文（46）は、NEWSポストセブンの取材にそう語っていた。直撃から1年5カ月、新井は演劇の舞台に戻ってきた。しかし、新井が選んだのは"1日限定の舞台復帰"だった。批判、喝采……その背景には意外な想いがあった──。【写真】衣服がダボダボに見えるほど痩せていた、仮釈放後の新