「外車乗ってる奴らって、イキリというか、煽って来ません？ はっきり言いますよ。外車は、クソ！」「（相方を突き飛ばして）俺、外車みたいなもんちゃうかい！ お前いじってんのやろ、俺のこと？」ある日、何とはなしにYouTubeで漫才ネタを流し見していたところ、聞こえてきた言葉にドキリとなった。発言主は、お笑いコンビ「デニス」の植野行雄さん。ブラジル人の父と日本人の母を持ち、2010年代前半に数々のバラエティ番組