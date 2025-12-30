家族間の確執から、年末年始に実家に帰りたくないという人も少なくない。原因はそれぞれだが、金銭問題が引き金になるケースは決して珍しくない。「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉は、相手が家族でも起こりうるのだ。◆金遣いの荒さが原因で両親が離婚、兄弟は別々に育った都内で暮らす笹川誠さん（仮名・45歳）も、その渦中にいる一人だ。両親は笹川さんが中学生の頃に離婚した。笹川さんは父に、3歳下の弟・豊さん（仮名）